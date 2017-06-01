16:59 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Пресс-служба "Енисея": "На пост главного тренера претендуют Энрике, Луческу и Спаллетти"

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Официальный Твиттер "Енисея" пошутил на тему поиска нового тренера для своей команды. Напомним, что ранее наставник красноярского клуба Андрей Тихонов покинул клуб и возглавил "Крылья Советов". "Енисей" не смог обыграть "Арсенал" по сумме двух встреч в стыковых матчах и следующий сезон продолжит в ФНЛ.

"На пост главного тренера "Енисея" претендуют Луис Энрике, Мирча Луческу и Лучано Спаллетти", – говорится в сообщении команды.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а на самом деле: Павлов, Карпин и Аленичев.

17:41

Bibigon2000

это вас романцев научил,по свойски?хорошая шутка,в стиле глушакова и других поросей

17:36