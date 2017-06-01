Пресс-служба "Енисея": "На пост главного тренера претендуют Энрике, Луческу и Спаллетти"

Официальный Твиттер "Енисея" пошутил на тему поиска нового тренера для своей команды. Напомним, что ранее наставник красноярского клуба Андрей Тихонов покинул клуб и возглавил "Крылья Советов". "Енисей" не смог обыграть "Арсенал" по сумме двух встреч в стыковых матчах и следующий сезон продолжит в ФНЛ.
"На пост главного тренера "Енисея" претендуют Луис Энрике, Мирча Луческу и Лучано Спаллетти", – говорится в сообщении команды.
На пост главного тренера ФК "Енисей" претендует Луис Энрике, Мирча Луческу и Лучано Спалетти.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 июня 2017 г.
- Крылья Советов См
- Лучано Спаллетти
- Енисей (Футбол)
- Андрей Тихонов
- Мирча Луческу
- Арсенал Тл
- Луис Энрике
shpasic
а на самом деле: Павлов, Карпин и Аленичев.
17:41
Bibigon2000
это вас романцев научил,по свойски?хорошая шутка,в стиле глушакова и других поросей
17:36