Олюнин нанес символический удар по мячу перед матчем "Енисей" – "Авангард"

Сноубордист Николай Олюнин нанес символический удар по мячу перед матчем чемпионата ФНЛ между "Енисеем" и "Авангардом" (3:0). Напомним, что россиянин принимал участие в Олимпиаде-2018, однако был вынужден сняться с турнира из-за перелома ноги.
– Мужики показали свой характер и полностью контролировали мяч в течение всей игры, – написал Олюнин в Инстаграме. – Отдельное спасибо всем болельщикам и фанатам, кто поддерживает наших ребят.
#ФотоДня– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 4 марта 2018 г.
Сноубордист Николай Олюнин, серебряный призер сочинской Олимпиады, который также принял участие в играх 2018 в Пхенчхане, но из-за перелома ноги был вынужден сняться с соревнований, нанес символический удар по мячу перед матчем #ЕнисейАвангард pic.twitter.com/lUPchCQCs2