20:53 4 марта | Футбол — ФНЛ

Олюнин нанес символический удар по мячу перед матчем "Енисей" – "Авангард"


Сноубордист Николай Олюнин нанес символический удар по мячу перед матчем чемпионата ФНЛ между "Енисеем" и "Авангардом" (3:0). Напомним, что россиянин принимал участие в Олимпиаде-2018, однако был вынужден сняться с турнира из-за перелома ноги.

– Мужики показали свой характер и полностью контролировали мяч в течение всей игры, – написал Олюнин в Инстаграме. – Отдельное спасибо всем болельщикам и фанатам, кто поддерживает наших ребят.

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