Олюнин нанес символический удар по мячу перед матчем "Енисей" – "Авангард"

Сноубордист Николай Олюнин нанес символический удар по мячу перед матчем чемпионата ФНЛ между "Енисеем" и "Авангардом" (3:0). Напомним, что россиянин принимал участие в Олимпиаде-2018, однако был вынужден сняться с турнира из-за перелома ноги.

– Мужики показали свой характер и полностью контролировали мяч в течение всей игры, – написал Олюнин в Инстаграме. – Отдельное спасибо всем болельщикам и фанатам, кто поддерживает наших ребят.