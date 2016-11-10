Николай Левников: "Небогатикова отстранили по итогам матча "Кубань" – "Спартак-2"? Я не слышал"

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал "СЭ" появившуюся информаци. об отстранении главного судьи матча 21-го тура первенства России "Кубань" – "Спартак-2" (5:2) Михаила Небогатикова. Он отметил, что арбитра по нынешним правилам никто отстранить не может, его могут лишь не назначать.

– Не слышал об отстранении Небогатикова от судейства по итогам матча "Кубань" – "Спартак-2", – отметил Левников. – Департамент судейства и инспектирования не может отстранить человека, он может только не назначать его на будущие игры.

Думаю, ваши коллеги погорячились с формулировкой. Если же арбитр провинился, то его работу могут вынести на судейский комитет.

– Сами видели этот матч?

– Не видел пока. Теперь обязательно посмотрю его. Пока информации по игре я не получал. (Сергей АСТАХОВ)