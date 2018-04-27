На краснодарского министра завели дело за выплату "Кубани" 886 миллионов рублей

Уголовное дело возбудили в отношении главы минспорта Краснодарского края Людмилы Черновой из-за выплат "Кубани" на сумму 886 млн рублей, сообщает ТАСС.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Черновой Людмилы Александровны и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства [Черновой]", - приводит ТАСС слова собеседника в правоохранительных органах.
Он пояснил, что Чернова, являясь министром физической культуры и спорта Краснодарского края, заключила договоры о выделении в 2012 и 2013 годах ФК "Кубань" субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта и дополнительные соглашения к ним. Согласно закону о краевом бюджете, эти средства могли быть выделены только некоммерческим организациям, а ООО "Футбольный клуб "Кубань" являлось на тот момент коммерческим.
"[Это, по версии следствия] причинило администрации Краснодарского края имущественный ущерб на 886 млн рублей", - добавил собеседник.
Millwall82
Хотела помочь, тем более в Краснодаре любят "Кубань", настоящие поклонники, а не глоры "Краснодара".
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