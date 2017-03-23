На "Арене Химки" может появиться искусственный газон

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что естественный газон на стадионе "Арена Химки" может быть заменен на искусственную траву. В настоящее время домашние матчи там проводит "Динамо". В 2018 году ожидается завершение строительства стадиона команды в Москве.

- Наша команда "Химки" переедет и будет играть на "Арене Химки", стадион не будет простаивать, - цитирует ТАСС Терюшкова. - Сейчас мы будем думать, что делать с травой - либо оставлять натуральный газон, либо менять его на искусственный. Смена покрытия повысит загрузку объекта, там же будет заниматься ДЮСШ Химки. Стадион принадлежит Московской области.

Стадион "Арена-Химки" вместительностью 18,6 тысячи зрителей был построен в 2008 году. На нем проводили свои домашние матчи московские ЦСКА и "Динамо", а также национальные сборные России.