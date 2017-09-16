Мостовой спас "Химки" от поражения в игре с "Тамбовом", "Ротор" не забил "Авангарду"

В матче 14-го тура ФНЛ "Тамбов" на выезде сыграл вничью с "Химками" – 1:1. От поражения хозяев на 86-й минуте спас гол Андрея Мостового. Подопечные Андрея Талалаева опустились на четвертую строчку в таблице. "Химки" остались 15-ми.

В поединке "Ротора" и "Аваганда" голов забито не было. Волгоградцы по-прежнему не могут покинуть зону вылета и лишь по дополнительным показателям обходят идующий на последнем месте "Олимпиец".

Первенство России

ФНЛ

14-й тур

"Химки" – "Тамбов" – 1:1 (0:1)

Голы: Часовских, 36 (0:1). Мостовой, 86 (1:1).

"Химки": Исупов, Малания, Заика, Лапин (Алибеков, 76), Лисинков, Петрусев (Алферов, 66), Тюнин, Мостовой, Батов, Дворников (Радченко, 71), Титов (Яковлев, 46).

"Тамбов": Вавилин, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Горбатюк (Гультяев, 25), Шевчук, Скворцов (Кухарчук, 61), Кашчелан, Рыжков (Мурнин, 65), Дутов (Поярков, 69), Часовских.

Предупреждения: Батов, 55. Яковлев, 68. Заика, 74.

Судья: ВЕРУЛИДЗЕ (Владикавказ).

16 сентября. Химки. Стадион "Новые Химки".

"Авангард" (Курск) – "Ротор-Волгоград" (Волгоград) – 0:0

"Авангард": Саутин, Багаев, А.Концедалов, Дашаев, Никитин, Альшин (Войнов, 67), Нетфуллин (Имуллин, 84), Гурфов, Коробов (Митасов, 76), Болов (Петров, 62), Аппаев.

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев, Ионов, Пискунов, Колычев, Р.Концедалов, Романенко (Крутов, 87), Сысуев (Бирюков, 46), Замалиев, Султонов (Борзых, 66), Вотинов.

Предупреждения: Колычев, 75. Киреев, 80.

Судья: АНОПА (Благовещенск).

16 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".