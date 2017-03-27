Максимилиан Проничев: "Каким бы ни был газон, "Зенит-2" должен на нем играть"

Нападающий "Зенита-2" Максимилиан Проничев после матча 28-го тура ФНЛ против "Луч-Энергии" (0:0) отметил, что плохое состояние газона во Владивостоке не является оправданием для его команды. По словам форварда, питерцы должны были использовать свои моменты.

– Думаю, должны были выигрывать во Владивостоке, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Проничева. - Играли на победу. В обоих таймах у нас были моменты, но опять подвела реализация, как и в игре с Нальчиком.

– Что скажете о поле? Владислав Радимов после игры посетовал на плохой газон

– Каким бы ни был газон, на нем надо играть. Причем не только нам, но и сопернику. Мы старались играть в свой футбол. Я не ищу причин того, что не удалось выиграть, в состоянии газона. Нужно забивать свои моменты, исправлять свои ошибки.

– Матч проходил в 9 утра по петербургскому времени. Тяжело?

– Нас к этому готовили, так что мы адаптировались. Конечно, после полета было тяжело, все устали. Но мы успели отдохнуть, так что, думаю, это не сказалось.

– Впереди "Спартак-2". Будете во время подготовки держать в голове обидное поражение в первом круге?

– Нет, конечно. Готовимся к важному дерби, нам нужна только победа. А о то, что произошло, нас не интересует, смотрим вперед и рассчитываем победить.

Владислав Радимов - о газоне во Владивостоке: "Это не поднятая целина и не поле для родео"