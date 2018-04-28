"Луч-Энергия" и "Кубань" сыграли вничью

"Луч-Энергия" и "Кубань" в матче 35-го тура ФНЛ сыграли вничью со счетом 2:2. Дубль в составе хозяев оформил Андрей Мязин.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Кубань" (Краснодар) - 2:2 (1:2)

Голы: Мязин, 18 (1:0). Лобкарев, 35 (1:1). Обухов, 38 (1:2). Мязин, 53 (2:2).

Нереализованный пенальти: Болевич (Луч-Энергия), 53 (вратарь)

"Луч-Энергия": Абакумов, Болевич, Насадюк, Тихий, Машнев, Павленко (Маляка, 46. Дзахов, 59), Носов (Марущак, 63), Гелоян, Пономаренко, Фомин (Хлебородов, 81), Мязин.

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Бугаев, Пономарев (Гапон, 83), Клещенко, Лобкарев (Сидоров, 85), Нурисов (Завезен, 59), Маляров, Гай, Алейник, Обухов.

Предупреждения: Фомин, 20. Пономарев, 52. Клещенко, 56. Бугаев, 81.

Судья: Анопа (Благовещенск).

28 апреля. Владивосток. Стадион "Динамо". 1250 зрителей.