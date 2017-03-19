"Кубань" обыграла "Мордовию", "Факел" вышел на четвертое место

"Кубань" в матче 27-го тура ФНЛ обыграла на своем поле "Мордовию" - 2:0. В еще одном поединке "Факел" одержал победу над "Сибирью" с тем же счетом. Воронежская команда после этого результата занимает четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

ФНЛ

27-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Мордовия" (Саранск) - 2:0 (2:0)

Голы: Обухов, 15 (1:0). Маляров, 18 - с пенальти (2:0).

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков (Пономарев, 84), Бугаев, Байрыев, Лобкарев (Майрович, 90+1), Гай, Алейник (Коновалов, 89), Маляров, Якуба, Обухов (Щадин, 87).

"Мордовия": Леонов, Осипов, Багаев, Чалов, Навлетов, Дегтярев, Кренделев, Игнатович, Алхазов (Петров, 65), Амбарцумян (Пазин, 81), Лукьянов (Захарченко, 72).

Предупреждения: Игнатович, 19. Якуба, 78. Петров, 90+1.

Удаление: Якуба, 90+1.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

19 марта. Краснодар. Стадион "Кубань".

"Факел" (Воронеж) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:0 (1:0)

Голы: Осипенко, 22 (1:0). Саталкин, 90+1 (2:0).

"Факел": Кобзев, Иванов, Багаев, Тихий, Шахов, Осипенко, Трошечкин (Свежов, 85), Каюмов, Соловьев, Болов (Саталкин, 58), Касьян.

"Сибирь": Цыган, Магаль, Качан, Мищенко (Азаров, 46), Плопа, Гладышев (Ларенц, 31. Макаренко, 61), Рухаиа, Коржунов (Вотинов, 46), Андреев, Чеботару, Безлихотнов.

Предупреждения: Тихий, 27. Магаль, 33.

Судья: Шадыханов (Москва).

19 марта. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".