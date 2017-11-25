"Крылья Советов" упустили победу над "Шинником", ведя по ходу встречи 3:0

"Крылья Советов" на своем поле не смогли обыграть "Шинник". Встреча завершилась со счетом 3:3, хотя самарцы вели в счете 3:0 к 37-й минуте. В составе хозяев по голу забили Сергей Самодин, Данил Кленкин и Сергей Корниленко. У гостей отличились Владислав Камилов, Дмитрий Самойлов и Никита Дроздов.

В параллельных матчах "Волгарь" оказался сильнее "Томи" - 2:0, "Авангард" и "Химки" сыграли вничью - 0:0, а "Оренбург" на выезде обыграл "Ротор".

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25-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Шинник" (Ярославль) - 3:3 (3:1)

Голы: Самодин, 10 (1:0). Кленкин, 26 (2:0). Корниленко, 37 (3:0). Камилов, 44 (3:1). Самойлов, 61 (3:2). Дроздов, 84 (3:3).

"Крылья Советов" (Самара): Конюхов, Надсон, Д.Ятченко, Зотов, Чочиев (Ланин, 80), Башкиров, Кленкин (Гоцук, 81), Мияйлович, Алиев, Самодин (Ткачук, 64), Корниленко.

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Чистяков, Магадиев, Е.Ятченко (Жестоков, 90+1), Лях (Дроздов, 59), Камилов, Самойлов, Щадин, Шайморданов (Чалов, 63), Низамутдинов, Безлихотнов (Крамаренко, 63).

Предупреждения: Камилов, 25. Корниленко, 41. Лях, 55.

Судья: Амелин (Тула).

25 ноября. Самара. Стадион "Металлург". 4261 зритель.

"Волгарь" (Астрахань) - "Томь" (Томск) - 2:0 (1:0)

Голы: Сутормин, 11 (1:0). Сутормин, 55 (2:0).

"Волгарь" (Астрахань): Терновский, Калинин, Климов, Таказов, Григорьев, Букия (Акбашев, 57), Сутормин, Кабутов (Жабкин, 75), Бочков, Шалаев (Газзаев, 81), Машуков (Бабырь, 57).

"Томь" (Томск): Мелихов, Митерев, Иванов, Карымов, Микуцкис, Деобальд (Большунов, 65), Макурин, Померко, Салахутдинов (Соболев, 59), Кудряшов, Саная.

Предупреждения: Митерев, 49. Калинин, 51.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

25 ноября. Астрахань. Стадион "Центральный".

"Авангард К" (Курск) - "Химки" (Химки) - 0:0

"Авангард К" (Курск): Саутин, Логунов, Багаев, Никитин, А.Войнов, Митасов (Синяев, 78), Альшин, Коробов, Кубышкин, Аппаев (Болов, 75), Федчук.

"Химки" (Химки): Исупов, Лапин, Алибеков, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов (Петрусев, 32), Кокоев (Малания, 74), Талалай, Радченко (Титов, 64), Кузьмичев (Пичугин, 86).

Предупреждение: Алибеков, 85.

Судья: Куликов (Саранск).

25 ноября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Ротор" (Волгоград) - "Оренбург" (Оренбург) - 0:2 (0:0)Голы: Бегич, 56 (0:1). Удалый, 79 (0:2).

"Ротор" (Волгоград): Кобзев, Пискунов, Ионов, Столяренко, Киреев, Николаев (Султонов, 46), Концедалов (Сысуев, 46), Замалиев, Романенко, Вотинов, Бирюков (Крутов, 59).

"Оренбург" (Оренбург): Фролов, Удалый, Васиев, Малых, Бегич, Чиркин, Попов, Воробьев, Ефремов (Парняков, 83), Попович, Делькин (Мамтов, 71).

Предупреждения: Васиев, 29. Ионов, 30. Ефремов, 62. Киреев, 76.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

25 ноября. Волгоград. Стадион "Зенит".