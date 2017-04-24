Клубы ФНЛ первые стыковые матчи проведут дома

По итогам жеребьевки, состоявшейся сегодня, стало известно, что клубы ФНЛ проведут первые стыковые матчи на своих полях, сообщает пресс-служба лиги. Команды, которые займут 3-е и 4-е места в турнирной таблице, сыграют с 14-й и 13-й командами премьер-лиги соответственно за право выступать в элитном дивизионе страны 25 и 28 мая.

На данный момент в зоне переходных матчей находятся "Енисей" и "СКА-Хабаровск", поскольку, согласно регламенту турнира, "Спартак-2" не имеет права перехода в премьер-лигу. В премьер-лиге же 13-е и 14-е места занимают "Оренбург" и "Крылья Советов".