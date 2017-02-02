Кирилл Погребняк перешел в "Зенит-2"

Нападающий "Томи" Кирилл Погребняк продолжит карьеру в "Зените-2", информирует sportbox.ru. В петербургский клуб 24-летний форвард перешел в статусе свободного агента, разорвав контракт с сибиряками.

За "Томь" младший брат Павла Погребняка выступал с 2011 года, проведя в ее составе 87 матчей и забив 23 мяча. В нынешнем чемпионате он принял участие в 6 играх.

Добавим, что расположение "Томи", проводящей сбор в Турции, по решению главного тренера Валерия Петракова покинули находившиеся на просмотре зенитовцы Никита Саламатов и Кирилл Костин, а также защитник "Динамо-2" Антон Иванов.

Отмечается, что в "Зените-2" Погребняк может заменить Павла Долгова, который находится в сфере интересов "Анжи".