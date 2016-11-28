Кичин - лучший игрок Киргизии 2016 года

Защитник "Енисея" Валерий Кичин признан лучшим игроком Киргизии 2016 года по версии Федерации футбола страны, информирует пресс-служба организации. 24-летний игрок выступает за "Енисей" с 2016 года. Ранее играл за "Анжи". В составе сборной Киргизии провел 17 матчей и забил один гол. В 2014 году он получил награду лучшему футболисту Киргизии, выступающему за границей.

Защитник "Енисея" Валерий Кичин - лучший футболист 2016 года Киргизии по версии @_FFKR pic.twitter.com/2K0TjLSWLw – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 ноября 2016 г.