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Кичин - лучший игрок Киргизии 2016 года

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Защитник "Енисея" Валерий Кичин признан лучшим игроком Киргизии 2016 года по версии Федерации футбола страны, информирует пресс-служба организации. 24-летний игрок выступает за "Енисей" с 2016 года. Ранее играл за "Анжи". В составе сборной Киргизии провел 17 матчей и забил один гол. В 2014 году он получил награду лучшему футболисту Киргизии, выступающему за границей.

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