Источник: "Зенит-2" в ближайшее время продолжит играть на малой арене "Петровского"

"Зенит-2" в ближайшее время не станет переезжать на главную арену "Петровского", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Вторая команда сине-бело-голубых продолжит проводить домашние матчи Олимп-Первенства ФНЛ на малой арене стадиона.

Накануне, 19 июля, в официальной группе фанатов "Зенита" в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что матч 2-го тура между "Зенитом-2" и "Чертаново", который состоится 22 июля, станет последней для команды на малой арене "Петровского".