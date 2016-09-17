Хасанби Биджиев: "Спартак-2" исповедует традиционный спартаковский стиль"

Главный тренер "Спартака" из Нальчика Хасанби Биджиев после игры 13-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (0:0) отметил справедливость итогового результата, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист высказал мнение, что при реализации моментов его подопечные могли рассчитывать на три очка.

– Честно говоря, матч ожидался и получился очень интересным, – сказал Биджиев. – "Спартак-2" традиционно исповедует спартаковский стиль, я видел его предыдущие матчи, они мне очень понравились. Одаренные ребята, показывают хороший футбол. Поэтому нам нужно было предпринять определенные контрмеры, чтобы нивелировать сильные стороны соперника, а еще найти собственные козыри, чтобы попытаться забить и победить.

Если оценивать все 90 минут, то удалось нам многое. Мы достаточно грамотно прессинговали, полностью блокировали центральную зону и вынуждали "Спартак-2" уходить на фланги, что облегчало задачу при защите. Во второй половине встречи у нас были хорошие моменты – будь чуть удачливее, могли рассчитывать и на три очка. Однако и у "Спартака" возникали шансы. Поэтому, если подвести итог по горячим следам, стоит отметить, что результат по игре.

– Но согласны, что в первом тайме не всегда удавалось сдерживать Дениса Давыдова, который получил три хороших момента?

– Я точно не вспомню сейчас фамилии соперников, угрожавших нашим воротам, но да, пару раз "Спартак-2" здорово входил в штрафную за счет высокого индивидуального мастерства. Но и у нас были подходы. Повторю, результат для нас нормальный. Выправляем ситуацию в клубе и команде в плане прежних проблем, постепенно устраняем их, уже другой эмоциональный фон. В дальнейшем все будет хорошо.