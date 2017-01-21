Гунько сменил Бушманова в "Спартаке-2"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов и члены его штаба попрощались с командой после товарищеского матча с "Велесом", передает корреспондент "СЭ" Федор УСПЕНСКИЙ. Его преемником станет Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший молодежную команду красно-белых. Ранее сообщалось, что Бушманов возглавит молодежную сборную России.

Встреча с "Велесом" завершилась победой "Спартака-2" со счетом 4:2. Матч судил Сергей Карасев. Напомним, что "Спартак-2" под руководством Бушманова в этом сезоне идет на шестом месте в таблице первенства ФНЛ после 24 туров.

Товарищеский матч

"Спартак-2" - "Велес" - 4:2 (0:1)

Почему "Спартак" отпустил Бушманова в молодежку. Колонка Казакова