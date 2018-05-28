Гунько может возглавить "Балтику" на этой неделе

Как стало известно "СЭ", новым главным тренером "Балтики" может стать Дмитрий Гунько, у которого 31 мая заканчивается контракт со "Спартаком-2". Ранее стало известно, что вторую команду красно-белых будет тренировать Виктор Булатов.

Вопрос с назначением Гунько в калининградский клуб может быть решен в ближайшие дни после его встречи с губернатором области. В минувшем сезоне "Балтика" под руководством Игоря Черевченко заняла пятое место в ФНЛ​.(Виталий АЙРАПЕТОВ)