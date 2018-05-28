14:58 | Футбол — ФНЛ

Гунько может возглавить "Балтику" на этой неделе

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Как стало известно "СЭ", новым главным тренером "Балтики" может стать Дмитрий Гунько, у которого 31 мая заканчивается контракт со "Спартаком-2". Ранее стало известно, что вторую команду красно-белых будет тренировать Виктор Булатов.

Вопрос с назначением Гунько в калининградский клуб может быть решен в ближайшие дни после его встречи с губернатором области. В минувшем сезоне "Балтика" под руководством Игоря Черевченко заняла пятое место в ФНЛ​.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lennon

Хана клубу! Руководство, послушайте спартаковских болел и гоните в шею Гнилько!

16:08

bvb1987

гунько не тренер

15:52

ЗЗ+

Трындец Балтике. Поменять тренера, который почти вывел её в стыки (хотя задача так даже не ставилась), на тренера, который провалился сначала в РФПЛ, а потом и в ФНЛ - "очень мудро".

15:32

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