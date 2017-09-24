Гол Панюкова принес "Зениту-2" победу над "Олимпийцем"

"Зенит-2" дома обыграл "Олимпиец" в матче 15-го тура первенства ФНЛ. Хозяева одержали победу благодаря голу Андрея Панюкова.

Отметим, что "Зенит-2" одержал первую победу со 2 сентября. До этого команда из Санкт-Петербурга потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. "Олимпиец", в свою очередь, не может победить с 26 июля. В "активе" нижегородцев 11 игр без побед.

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"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Олимпиец" (Нижний Новгород" - 2:1 (1:1)

Голы: Сиротов, 38 (1:0). Сорочкин, 43 (1:1). Панюков, 65 (2:1).

"Зенит-2: Кизеев, Зуев, Круговой, Рукас, Мусаев (Соловейчикс, 65), Сиротов, Горулев, Камышев (Пенчиков, 46), Панюков (Каккоев, 90+1), Еловских, Крапухин (Андреев, 46)

"Олимпиец": Анисимов, Маляров, Филин, Абрамов (Карпухин, 80), Хрипков, Ламбарский (Манзон, 75), Щербак (Гогберашвили, 69), Горбунов, Фомин, Аюпов, Сорочкин (Беляков, 69).

Предупреждения: Горулев, 23. Хрипков, 51. Мусаев, 58. Маляров, 64. Манзон, 84.

Судья: Волошин (Смоленск).

24 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".