Главный тренер "Спартака-2" извинился перед болельщиками

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "Ротора" (0:1) в матче 27-го тура ФНЛ принес извинения болельщикам красно-белых за последние результаты команды.
Безвыигрышная серия "Спартака-2" достигла восьми встреч. Последний раз красно-белые побеждали 22 октября 2017 года в матче 19-го тура над "Тюменью" (3:1).
– Команда провела два разных тайма, – приводит пресс-служба красно-белых слова Гунько. – В первом у нас не получалось вообще ничего. В перерыве пришлось внести коррективы, и ход игры удалось изменить. Считаю, что на один гол мы наиграли. К сожалению, реализация снова подвела. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые ждут от нас побед. Мы осознаем, что ситуация непростая, и надеемся ее исправить.
"Спартак" с 32 очками после 27 туров занимает 12-е место в ФНЛ.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-03-10-dmitriy_gunko_nadeyemsya_ispravit_situatsiyu/
баламошка
Ты главное футболёров для основы готовь или хотя бы для других клубов РФПЛ, чтоб талантливые ребята практику имели. А нафиг эти командные результаты нужны? Чтобы когда-нибудь выиграть ФНЛ и при этом никого не дать главной команде?! Надо вообще мерять работу тренера Спартак-2 тем, сколько он даст игроков для РФПЛ, прежде всего, и для ФНЛ. Хотя, понятно, что надо давать на это несколько лет, хотя бы.
17:58