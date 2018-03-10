Главный тренер "Спартака-2" извинился перед болельщиками

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после поражения от "Ротора" (0:1) в матче 27-го тура ФНЛ принес извинения болельщикам красно-белых за последние результаты команды.

Безвыигрышная серия "Спартака-2" достигла восьми встреч. Последний раз красно-белые побеждали 22 октября 2017 года в матче 19-го тура над "Тюменью" (3:1).

– Команда провела два разных тайма, – приводит пресс-служба красно-белых слова Гунько. – В первом у нас не получалось вообще ничего. В перерыве пришлось внести коррективы, и ход игры удалось изменить. Считаю, что на один гол мы наиграли. К сожалению, реализация снова подвела. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые ждут от нас побед. Мы осознаем, что ситуация непростая, и надеемся ее исправить.

"Спартак" с 32 очками после 27 туров занимает 12-е место в ФНЛ.