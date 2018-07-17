Главный тренер "Чертаново": "Ротор" опустил на землю. Будем закаляться за счет опыта"

На пресс-конференции после матча 1-го тура ФНЛ "Чертаново" - "Ротор" (1:1) главный тренер дебютанта лиги Игорь Осинькин похвалил свою команду и отметил стадион в Домодедове.

- Получили удовольствие от игры? – вопрос Осинькину.

- Сейчас речи о нем не идет. Ни один из наших футболистов не выступал в ФНЛ. "Ротор" опустил на землю, показав как здесь играют. Градус единоборств и скорости другие, и к полю – несмотря на то, что здесь тренируемся - должны были привыкнуть. К концу первого тайма стали выглядеть лучше. Пришлось трудно, но мы выровняли ход встречи и помле перерыва смотрелись неплохо. Правда, мало моментов создаем, но поговорим еще с ребятами об этом.

- Насколько серьезна травма Пруцева?

- Хороший матч провел, да и в прошлом сезоне был одним из лучших. Жалко, что пятую плюсневую кость сломал.

- Перед ЧМ ходили разговоры, что здесь станет тренироваться сборная Аргентины. В итоге арена стала домашней для "Чертанова". Как оцените атмосферу на трибунах?

- Нас поддерживало много болельщиков, но и волгорадцев хватало, они всегда на выезды выбираются в большом количестве. Хорошо когда есть реакция зрителей на действия команды. И отлично, что в Подмосковье построили такой хороший стадион. Пусть будет много арен в маленьких городах.

- Ваша команда - самая молодая в лиге?

- Да. Но есть еще "Краснодар-2", "Спартак-2", "Зенит-2". Будем расти и закаляться за счет опыта. (Арман МКРТЧЯН)