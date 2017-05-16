Георгий Мелкадзе: "В какой-то мере за "шашлыки" Сапеты мы отомстили"

Форвард "Спартака-2" Георгий Мелкадзе, ставший одним из героев сезона ФНЛ, понедельник нападающий дал интервью "СЭ". Он подчеркнул, что его разозлило празднование гола игрока "Динамо" Александра Сапеты.

– Динамовец Сапета в первом круге отпраздновал взятие ворот "Спартака" жестом "жарю шашлык". Это задело?

– Разозлился. Но в той встрече был в запасе, а вот во втором круге старался играть так, чтобы эти шашлыки Сапета вообще не трогал.

– И это получилось – именно вы сравняли счет уже в компенсированное время.

– Да, но очень хотели победить. Хотя по тому, как складывался матч, хорошо, что сравняли. Считаю, что Сапета с этим жестом поступил неправильно. В какой-то мере мы за те "шашлыки" в ответной игре отомстили. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Мелкадзе