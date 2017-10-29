"Факел" обыграл "Шинник" и ушел с последнего места

"Факел" на выезде обыграл "Шинник" в матче 20-го тура ФНЛ - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Ника Чхапелия. Победа позволила воронежцам уйти с последнего места в турнирной таблице.

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ФНЛ

20-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Факел" (Воронеж) - 0:1 (0:1)

Гол: Чхапелия, 13 (0:1).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко (Кагермазов, 81), Крамаренко (Самойлов, 63), Камилов (Лях, 64), Нарылков (Лаук, 66), Щадин, Шайморданов, Низамутдинов, Булия.

"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Масимов (Д.Мичуренков, 41), Мануковский (Шарифи, 46), Чхапелия (Сердюк, 90+1), Каюмов, Амбарцумян, Лукьянов.

Предупреждение: Мануковский, 28.

Судья: Чистяков (Азов).

29 октября. Кострома. Стадион "Урожай".