Евгений Калешин: "Главное отличие итальянских клубов от российских – внимание к деталям"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин, прошедший в декабре стажировку в "Сампдории", отметил, что российским клубам не хватает внимания к мелочам. Также он подчеркнул, что в скором времени планирует получить тренерскую лицензию PRO.

– На начало декабря у меня была запланирована поездка в "Лилль", но с увольнением Марсело Бьелсы она потеряла свою актуальность, – цитирует пресс-служба "Кубани" Калешина. – Пришлось в срочном порядке искать другие варианты. Было очень интересно познакомиться с инфраструктурой "Сампдории", увидеть рабочий процесс изнутри, прикоснуться к нюансам подготовки одной из ведущих итальянских команд.

– Какие отличия, в сравнении с российским чемпионатом, первыми бросились в глаза?

– Самое главное – внимание к мелочам. Та же "Сампдория" не обладает огромными ресурсами, но имеющиеся средства расходуются очень рационально, с максимальной пользой для дела. В клубе внушительный тренерский штаб, учтены малейшие детали в работе, вплоть до того, что есть отдельный специалист, отвечающий за состояние бутс игроков. В итоге, это внимание к деталям дает общий результат.

– Тем временем продолжается ваше обучение в Академии тренерского мастерства РФС на соискание тренерской лицензии PRO. Как оно проходит и что вас ждет впереди?

– На конец января в Турции запланирована выездная сессия нашей группы, там же у "Кубани" запланирован и первый сбор. Надеюсь, удастся максимально эффективно совместить обучение непосредственно с работой.