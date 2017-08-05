Егор Титов: "Если бы Талалаев победил со счетом 7:0, были бы в расчете"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что крупное поражение от Волги - это несчастный случай. По его словам, надо двигаться дальше.

– Ваш "Енисей" проиграл в Тамбове со счетом 0:5. После матча Андрей Талалаев, тренер хозяев, сказал, что поквитался за разгром со счетом 0:7, когда возглавляемый Аленичевым и Титовым "Спартак" обыграл его "Волгу" в Кубке России. Что случилось в последнем туре ФНЛ?

– Если бы Андрей победил со счетом 7:0, были бы в расчете. Мы себя нормально чувствуем, произошел несчастный случай. Идем дальше. Встреч много, не стал бы заострять внимание на отдельно взятой игре. До берега плыть и плыть, у кого весла крепче, тот финиширует первым. А Талалаеву – огромный привет (смеется). Поквитаемся во втором круге, теплый прием ему обеспечен.

– Чего ждете от предстоящего в субботу матча со "Спартаком-2"?

– Для нас это очередная встреча, которую нужно выиграть. Буду рад видеть своих близких друзей, можно сказать, почти родственников – Дмитрия Гунько, Владимира Джубанова. (Сергей ЕГОРОВ)