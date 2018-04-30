Домашний матч "Крыльев Советов" станет рекордным по количеству болельщиков

6 мая "Самара Арену" во время игры 37-го тура ФНЛ "Крыльев Советов" против "Кубани" посетит рекордное количество болельщиков. Как сообщается в Твиттере клуба, это будет самый массовый по числу гостей домашний матч в 21-м веке.

До этого рекордная посещаемость на домашних играх команды была зафиксирована 31 марта 2001 года в матче чемпионата России с "Торпедо". Тогда стадион посетило 36 тысяч зрителей.

Также этот матч станет еще одним тестовым мероприятием на "Самара Арене" перед тем, как на стадионе примут игры чемпионата мира-2018. Первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет четыре матча группового этапа, а также одну игру 1/8 финала и одну четвертьфинальную.