Дмитрий Селюк: "Гол Гафара? "Спартак", welcome!"

Дмитрий Селюк, представитель нападающего "Балтики" Сиримы Абдул Гафара, после победного гола своего клиента в игре 28-го тура ФНЛ в ворота "Спартака-2" (2:1) призвал клубы премьер-лиги обратить внимание на уроженца Буркина-Фасо. Зимой 18-летний форвард проходил просмотр в ЦСКА и "Урале".

– Все идет по плану, – сказал Селюк. – Гол Гафара говорит о правильной селекционной политике ЦСКА. Я здесь не иронизирую. Не зря армейцы сразу пригласили его на сбор. Но в итоге Виктор Гончаренко сделал ставку на местных воспитанников – Чалова, Жамалетдинова.

В итоге Гафар оказался в "Балтике" у очень хорошего тренера Черевченко. Фактор наставника сыграл свою роль при выборе нами команды. В "Балтике" строится очень серьезный клуб. Думаю, скоро будет поставлена задача выйти в премьер-лигу.

Сегодня Гафар смотрелся интереснее игроков красно-белых. Так что скажу следующее: "Спартак", welcome! Это я к тому, что у 18-летнего парня летом заканчивается контракт с "Балтикой". Призываю многие команды премьер-лиги к нему присмотреться, не только "Спартак".

Ведь Гафара уже вызвали в первую сборную Буркина-Фасо. Так что я не исключаю, что Гафар сыграет на чемпионате мира в России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)