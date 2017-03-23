17:44 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Селюк: "Гол Гафара? "Спартак", welcome!"

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Дмитрий Селюк, представитель нападающего "Балтики" Сиримы Абдул Гафара, после победного гола своего клиента в игре 28-го тура ФНЛ в ворота "Спартака-2" (2:1) призвал клубы премьер-лиги обратить внимание на уроженца Буркина-Фасо. Зимой 18-летний форвард проходил просмотр в ЦСКА и "Урале".

– Все идет по плану, – сказал Селюк. – Гол Гафара говорит о правильной селекционной политике ЦСКА. Я здесь не иронизирую. Не зря армейцы сразу пригласили его на сбор. Но в итоге Виктор Гончаренко сделал ставку на местных воспитанников – Чалова, Жамалетдинова.

В итоге Гафар оказался в "Балтике" у очень хорошего тренера Черевченко. Фактор наставника сыграл свою роль при выборе нами команды. В "Балтике" строится очень серьезный клуб. Думаю, скоро будет поставлена задача выйти в премьер-лигу.

Сегодня Гафар смотрелся интереснее игроков красно-белых. Так что скажу следующее: "Спартак", welcome! Это я к тому, что у 18-летнего парня летом заканчивается контракт с "Балтикой". Призываю многие команды премьер-лиги к нему присмотреться, не только "Спартак".

Ведь Гафара уже вызвали в первую сборную Буркина-Фасо. Так что я не исключаю, что Гафар сыграет на чемпионате мира в России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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van der sar

Я бы скорее обратил внимание на того парня, который сделал такую точную длинную передачу. А внимание Гунько я обратил бы на того защитника,который упустил этого Гафара и дал ему без проблем подставить голову под мяч. Так себе гол, ничего особенного. Странная новость,может и правда "СЭ" в доле?

18:19

zenit08

"Потрясающий" гол.)) Понятно зачем это СЭ: клоунская ситуация вокруг высказываний Селюка - это клики. Писать снова не о чем - перерыв на сборные, которая мало кому интересна, в отсутствии официальных матчей. А тут "новость". Не понятно зачем это Селюку - не думает же он всерьез, что такая реклама может возыметь эффект. Уверен, что селекция клубов РФПЛ в курсе это парня и раз не предлагают контракт, значит есть на то причины. Не в СМИ же селекционные отделы ищут игроков. В общем странно.

18:14

Dzaga

Видос конечно супер. Мне кажется я с пацанами во дворе играю быстрее чем эти перекатываются

18:13

СереХа

СЭ в доле, я так понимаю.

18:10

onlywhitespartak

Ппц попал по мячу и по воротам это достижение , коняшкам смотрите кого упустили )))

18:06

Тимурленг

Он все не уймётся...видно очень лежалый товар)))

17:48

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