Дмитрий Селюк: "Гол Гафара? "Спартак", welcome!"

Дмитрий Селюк, представитель нападающего "Балтики" Сиримы Абдул Гафара, после победного гола своего клиента в игре 28-го тура ФНЛ в ворота "Спартака-2" (2:1) призвал клубы премьер-лиги обратить внимание на уроженца Буркина-Фасо. Зимой 18-летний форвард проходил просмотр в ЦСКА и "Урале".
– Все идет по плану, – сказал Селюк. – Гол Гафара говорит о правильной селекционной политике ЦСКА. Я здесь не иронизирую. Не зря армейцы сразу пригласили его на сбор. Но в итоге Виктор Гончаренко сделал ставку на местных воспитанников – Чалова, Жамалетдинова.
В итоге Гафар оказался в "Балтике" у очень хорошего тренера Черевченко. Фактор наставника сыграл свою роль при выборе нами команды. В "Балтике" строится очень серьезный клуб. Думаю, скоро будет поставлена задача выйти в премьер-лигу.
Сегодня Гафар смотрелся интереснее игроков красно-белых. Так что скажу следующее: "Спартак", welcome! Это я к тому, что у 18-летнего парня летом заканчивается контракт с "Балтикой". Призываю многие команды премьер-лиги к нему присмотреться, не только "Спартак".
Ведь Гафара уже вызвали в первую сборную Буркина-Фасо. Так что я не исключаю, что Гафар сыграет на чемпионате мира в России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
van der sar
Я бы скорее обратил внимание на того парня, который сделал такую точную длинную передачу. А внимание Гунько я обратил бы на того защитника,который упустил этого Гафара и дал ему без проблем подставить голову под мяч. Так себе гол, ничего особенного. Странная новость,может и правда "СЭ" в доле?
18:19
zenit08
"Потрясающий" гол.)) Понятно зачем это СЭ: клоунская ситуация вокруг высказываний Селюка - это клики. Писать снова не о чем - перерыв на сборные, которая мало кому интересна, в отсутствии официальных матчей. А тут "новость". Не понятно зачем это Селюку - не думает же он всерьез, что такая реклама может возыметь эффект. Уверен, что селекция клубов РФПЛ в курсе это парня и раз не предлагают контракт, значит есть на то причины. Не в СМИ же селекционные отделы ищут игроков. В общем странно.
18:14
Dzaga
Видос конечно супер. Мне кажется я с пацанами во дворе играю быстрее чем эти перекатываются
18:13
СереХа
СЭ в доле, я так понимаю.
18:10
onlywhitespartak
Ппц попал по мячу и по воротам это достижение , коняшкам смотрите кого упустили )))
18:06
Тимурленг
Он все не уймётся...видно очень лежалый товар)))
17:48