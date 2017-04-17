Дмитрий Парфенов: "Спартак" из Нальчика бьется со всеми лидерами"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 32-го тура ФНЛ против "Спартака" из Нальчика (0:0) отметил, что у команды присутствовала небольшая скованность. Специалист высказал мнение, что для победы его подопечным не хватило уверенности в завершающей стадии атак.

– Небольшая скованность была, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – Наверное, ребята хотели побыстрее забить, поэтому в завершающей стадии атаки была спешка. В первом тайме, когда входили в опасные зоны, откуда можно было и последний пас отдавать, и завершать атаку – именно на этом этапе у нас были проблемы. Чуть-чуть терпения, чуть-чуть хладнокровия, чуть-чуть уверенности в завершающей стадии – вот чего нам не хватило.

"Спартак" из Нальчика – крайне непростой соперник. Со всеми лидерами бьются и набирают очки. Банально прозвучит, но не хватило одного мяча. Игры шла до гола.