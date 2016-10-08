Дмитрий Парфенов: "К "Спартаку-2" никак особенно ребят не готовил. Шесть очков же не дают"

Главный тренер "Тосно" прокомментировал итоги матча со "Спартаком-2" (3:1) и объяснил, почему не выпустил на поле Артема Милевского, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ. Парфенов не стал раскрывать того, что он сказал своим футболистам в перерыве.

- В прошлом году наша команда показывала совсем другие результаты. Вообще, я делю прошлый сезон на две части: осеннюю и зимнюю. Нынешняя игра команды заложена зимой. Мы очень ценим наших ребят. Они у нас самые лучшие. Предварительных выводов делать не стоит. Главное сейчас побеждать в каждом матче. Посмотрим, что получится в мае. Если говорить о сегодняшней игре, то в первом тайме у нас были некоторые проблемы, но после перерыва все изменилось – мы не дали ничего показать сопернику. Что сказал в перерыве? Это останется в раздевалке.

- В прошлом матче доверили Артему Милевскому возможность переломить игру. Почему не выпустили его сегодня при положительном результате для команды?

- Дело не в Артеме, а в том, что происходило на поле. Чемпионат длинный. Временем его точно не обделим. Сейчас он намного лучше, чем когда приехал.Тренируется каждый день, хочет играть.

- Как можете его охарактеризовать?

- Такой футболист в представлении не нуждается. Игрок с опытом, мастерством. Очень хороший футболист

- Петербург вновь обыгрывает Москву. Недавно "Зенит" обыграл первый "Спартак", а сегодня вы превзошли дубль красно-белых. Ленинградский футбол сейчас лучше?

- Это вы за всем этим следите, а мы обыграли "Спартак-2", взяли три очка и поехали дальше

- Какая-то особенная подготовка к этому матчу была? Все-таки против бывшей команды играли.

- Нет. Знаете, я за "Спартак-2" не выступал, да и шесть очков за такие игры не дают.