Директор "Динамо" Сочи: "Не могу сказать, когда будем играть на "Фиште" – с первого тура или позже"

Андрей Орлов, спортивный директор петербургского "Динамо", которое переехало в Сочи, рассказал "СЭ" о том, что клубу хотелось бы начать следующий сезон в ФНЛ на стадионе "Фишт".



Ранее стало известно, что власти Краснодарского края готовы обсуждать этот вопрос с бело-голубыми.

- Мне сложно как-то прокомментировать решение по стадиону. Вопрос о том, где мы будем базироваться и играть, решает высшее руководство клуба, - отметил Орлов. – Конечно, мы бы не отказались играть на "Фиште". Наш переезд в Сочи как раз и связан с тем, что надо использовать инфраструктуру, которая останется после чемпионата мира.



Но опять-таки – пока не готов сообщить, когда начнем там выступать: с первого тура ФНЛ или после того, как вся история с чемпионатом мира уляжется. Ведь в Сочи есть еще один стадион, который удовлетворяет требованиям ФНЛ. В будущем хотелось играть на "Фиште". (Игорь НОВИКОВ)