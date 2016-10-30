Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после поражения в гостевом матче 19-го тура ФНЛ от "Химок" (0:1) подчеркнул, что хозяева хотели победить больше, чем игроки второй команды красно-белых. По словам 21-летнего форварда, он еще не разговаривал с тренерами первой и второй команд о выступлении за "Спартак". В этом сезоне Давыдов провел за "Спартака" два матча.

– Всегда побеждает тот, кто больше этого хочет, – цитирует ТАСС Давыдова. – Наверное, "Химки" больше этого хотели, хотя мы настраивались очень серьезно. Где-то что-то не получилось, где-то повезло сопернику; если говорить более конкретно, то не получилось забить голы.

Я тренировался и играл за "Спартак-2" и пока о первой команде не разговаривал ни с Массимо Каррерой, ни с Евгением Бушмановым.