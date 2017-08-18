CAS объявит решение по иску Петреску к "Кубани" на следующей неделе

Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, рассказал "СЭ", что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявит решение по иску специалиста к "Кубани" о невыплате долга по заработной плате на следующей неделе. Он также добавил, что надеется на положительное решение.

- CAS уже занимается нашим делом, – сказал Пырнэу. – На следующей неделе обещали дать ответ. А "Кубань" по-прежнему не выплатила нам ни копейки. Надеемся на положительное решение.

Напомним, Петреску возглавлял "Кубань" с июня по октябрь 2016 года. До этого он работал главным тренером южан с 2010 по 2012 год. (Павел ГУРЕВИЧ)