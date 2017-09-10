Анатолий Давыдов: "Когда Панюкова ждать в основном составе "Зенита" - вопрос не ко мне"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 13-го тура ФНЛ против "Кубани" (3:3) отметил, что команда пропустила последний гол за 20 секунд до конца встречи из-за невнимательности. Он также добавил, что не знает, когда нападающего Андрея Панюкова ждать в основном составе санкт-петербургского клуба.

Отметим, что 22-летний Панюков забил семь голов в пяти матчах ФНЛ.

– Тяжелая игра была, команда у соперника опытная. В конце была пара моментов, прозевали два раза от усталости, выручил Бабурин, – приводит пресс-служба "Зенита-2" слова Давыдова. - Пропущенный мяч за 20 секунд до конца – из-за невнимания. До сегодняшнего дня соперник имел два или три поражения, и ему, и нам очки нужны. Но так случилось, что в свои забили, и вели вроде, можно было отстоять этот матч. Как получилось, так и получилось. Посмотрим, чего нам не хватает для концентрации.



– Присутствие Богаева в вашей команде – это решение главного тренера "Зенита" Роберто Манчини?

– Я же не могу выдернуть игроков из основного состава. Наверное, люди видят, что есть вторая команда. И тем, кто не попадает в состав, нужна игровая практика. Это правильное решение со стороны Манчини. Без практики тяжело поддерживать себя.



– Когда ждать Панюкова в основном составе главной команды?

– Мы все для этого делаем, он забивает. А когда ждать – это вопрос не ко мне. Насколько видит главный тренер его перспективы. Парень старается, в тренировочном процессе к нему претензий нет.



– На ваш взгляд, он уже готов конкурировать с нападающими основы "Зенита"?

– Если скажу, что готов, то это будет провокация для первой команды. Если скажу не готов, то скажу неправду о том, что он делает. Уже то, что он забивает в каждом матче, говорит о его качестве. Посмотрим, как он будет развиваться, сколько забивать, как двигаться, думать. Для первой команды игроки нужны качественные, к чему он и стремится. Я рад, что Андрей работает очень здорово, следит за собой в плане состояния. Будем ждать, надеяться, что это может свершиться, почему нет? Надо мотивировать себя чуть выше, чем положено. Природа определит его старания и трудолюбие.