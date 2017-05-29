Алексей Ребко: "Надеюсь, "Луч-Энергия" останется в ФНЛ. Говорят, что все будет хорошо"

Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко подвел итоги сезона, который завершился для клуба вылетом из ФНЛ. Он выразил надежду, что дальневосточники останутся в лиге. По словам 31-летнего футболиста, проблем с финансированием в клубе нет, зато появились проблемы с игрой.

- Сезон получился для нас тяжелым, - сказал Ребко. - Эмоций сейчас нет никаких, нужно перезагрузиться. Надеюсь, "Луч-Энергия" останется в ФНЛ.

- Есть надежда, что кто-то из участников ПФЛ откажется от повышения в классе?

- Да. В руководстве надеются на лучшее и говорят, что все будет хорошо.

- Что привело к такому плачевному итогу?

- Трудно сказать, что случилось. Мы не побеждали. 10 ничьих этой весной - очень много. Плюс тотальное невезение - не забивали пенальти на 90-х минутах, пропускали сами в конце матчей, когда вели в счете. Матча три-четыре мы отпустили сами. Кто виноват? Действующие лица - футболисты и тренерский штаб.

- О чем говорили в раздевалке после последнего матча с "Мордовией"?

- Было полное расстройство. Но что делать? Надо двигаться дальше. Думаю, все будет нормально.

- Как обстоят дела с финансами? Погасил ли клуб долги?

- Все платится вовремя, проблем с деньгами нет, зато появились по игре. (Сергей АСТАХОВ)