Александр Ивченко: "Не понимаю переносов матчей в ФНЛ"

Главный тренер "Тюмени" Александр Ивченко после матча 28-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (0:1) отметил, что его команда играла слишком медленно. Также специалист пожаловался на слишком плотный график матчей за последние девять дней.

– Думаю, причина нашего поражения в слишком медленной игре, особенно в первом тайме, – цитирует пресс-служба ФНЛ Ивченко. – Может быть, также сказалось не очень оптимальное физическое состояние игроков. В связи с отложенным матчем нам за девять дней пришлось провести три игры. Абсолютно не понимаю таких переносов.

Во втором тайме нам удалось взвинтить темп игры за счет вышедших на замену игроков. Это позволило захватить инициативу и создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол. К сожалению, спасти матч не удалось.