Агент Петреску: "Кубань" так и не заплатила Дану ни копейки и собирается закрываться"

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, сообщил "СЭ", что клуб до сих пор не расплатился с румынских специалистом.

– Никаких подвижек нет! А то вы так звоните, как будто завтра "Кубань" принесет Дану чемодан денег? – сказал агент.

– Не принесет?

– Люди из "Кубани" ведут себя, мягко говоря, странно. Почему-то общаются с нами с каким-то пренебрежением!

– В чем это выражается?

– Да во всем! В частности, финансовый директор клуба Владислав Белецкий мне сообщил, что спонсора нет и, по всей видимости, они доиграют этот сезон, а потом свернут проект под названием "Кубань". Как вообще такое можно говорить? И это накануне домашнего чемпионата мира?! Ребята, у меня нет слов.

– То есть у вас уже нет надежды, что с Даном расплатятся?

– Просто у нас пропало желание общаться с людьми, которые не дружат с головой. Они сами не понимают, что делают.

– Хоть что-то Петреску заплатили?

– О чем вы говорите? Ни копейки! Повторяю – ни копейки. Человек четыре месяца проработал в клубе, сам оплачивал себе жилье и не получил ровным счетом ничего. Разве он просит что-то сверх естественное? Дан должен получить то, что заработал. Точка. Понимаем, что каждый клуб может испытывать финансовые проблемы. Но тогда руководители должны вести себя адекватно и уважительно.

– В общем, денег вы уже не увидите?

– Почему? Есть же ФИФА и УЕФА. Будем бороться. Но не хочется общаться со случайными людьми в российском футболе. Они случайно зашли в поезд, случайно поехали и случайно забыли выйти! У меня уже сложилось четкое впечатление, что эти лица просто намеренно убивают "Кубань".

– У Петреску пропало желание вновь поработать в России?

– Почему же? Просто он не хочет работать со случайными людьми. А так в России хватает грамотных менеджеров. (Виталий АЙРАПЕТОВ)