У Ротенберга – повреждение коленного сустава

Как стало известно "СЭ", защитник "Локомотива" Борис Ротенберг получил повреждение коленного сустава в первом матче четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Рубина"​. Точный диагноз будет установлен после дополнительного медицинского обследования.

На 13-й минуте встречи Ротенберг неудачно наступил на ногу и покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов.

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).