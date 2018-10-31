"Почувствовали себя клубом Лиги чемпионов". "Енисей" - о втором подряд разгроме от "Локо"

"Енисей" с юмором отреагировал на вылет из Олимп-Кубка России. После поражения красноярцев в 1/8 финала от "Локомотива" (1:4) официальный русскоязычный Твиттер УЕФА дал небольшую заметку о матче.

"Локомотив" во второй раз за несколько дней разгромил "Енисей" (4:1) и вышел в 1/4 финала Кубка России, где сыграет с "Рубином", - говорится в Твиттере УЕФА.

"Почувствовали себя клубом Лиги чемпионов", - прокомментировал "Енисей" данный твит.