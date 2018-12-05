Олег Кононов: "Чтобы начать играть по-новому, команде нужен 21 день"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что команде необходимо 21 день тренировок под его руководством, чтобы она смогла заиграть так, как хочет новый тренерский штаб.

– Чуть больше двух недель мы работаем в непростом для клуба и игроков периоде. Где очень сложно многое сделать, чтобы сразу игра пошла, – сказал Кононов на пресс-конференции. – В таком промежутке практически невозможно работать над тактическими взаимодействиями. Игра нарабатывается при многократном повторении. Я как и вы недоволен индивидуальными и командными действиями игроков. Перепады будут, не может случиться все сразу, чтобы команда сразу заиграла в тот футбол, который мы хотим. Определенные взаимодействия есть. Будет смесь того футбола, что был, и того футбола, который мне хотелось бы видеть. Нужно терпеть, работать и не сходить со своего пути. Есть перепады и в физическом состоянии. Они то бегут, то останавливаются.

Мы смотрим статистику. Как только повышаем интенсивность, мы сразу создаем моменты и забиваем. Как только мы ее сбрасываем, у нас сразу появляются проблемы. Наша задача – держать интенсивность, не давать ей резко падать. Минимум 21 день команда должна готовиться без серьезных игр. А у нас не прошло этого 21 дня, при этом мы провели четыре матча. Это физиология, от нее не уйдешь. (Александр Рогулев)​

Ответный матч запланирован на 24 февраля.