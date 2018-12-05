Мурад Мусаев: "Первые 30 минут "Кранодар" играл очень хорошо"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом" (2:2) в 1/4 финала Олимп-Кубка России.

-Действительно, первые 30 минут были очень хорошие, потом стали заигрываться, привезли несколько моментов. Потом взяли мяч под контроль, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Красивый матч, много борьбы, эмоций. В футболе многое решают мелочи. В этих мелочах мы были слабее. Еще есть ответный матч, который все решит. Голубев играл на не своей позиции, он опорный, но выпустили его чуть выше, и в целом было все хорошо. По игре ли счет? Мы были ближе к победе.

Ответная игра состоится 23 февраля.