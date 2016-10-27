Мирча Луческу: "Результат – стыдный и для меня, и для футболистов "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Анжи" (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что ему стыдно за результат, передает из Каспийска корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Тренер добавил, что в раздевалке разговор с футболистами длился дольше, чем это бывает обычно.

– Что было в раздевалке после матча?

– Был разговор с командой. Он оказался более длинным, чем обычно. Это было очень важно. Я был недоволен жестом Нету в первом тайме: даже если арбитр остановил игру, это не позволяет ему толкать его. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает – но ты должен уступать достойно, тем более на таком высоком уровне. Нужно было по горячим следам проанализировать то, что сегодня произошло. Результат – стыдный и для меня, и для футболистов.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"