Илья Геркус: "Если "Локо" покажет такой же футбол, как во втором тайме с "Рубином", у "Урала" не будет шансов"

Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что в матче с "Уралом" в финале Кубка России главным соперником железнодорожников будут они сами. Он добавил, что если "Локо" покажет в финале такой же футбол как и во втором тайме в матче с "Рубином" (0:1), то у "Урала" не будет шансов.

– После двух последних туров чемпионата России настроение перед финалом у вас наверняка не ахти.

– Это правда. Но сейчас мы очень собраны и настроены на победу. И позитивно смотрим на наши шансы.

– С чем связываете неожиданный регресс в последние пару недель?

– Причин много. Не думаю, что сейчас не стоит вдаваться в разборы. Кстати, не соглашусь, что все эти матчи были одинаково плохими. Все-таки второй тайм встречи с "Рубином", на мой взгляд, был замечательным. Мы боролись и выглядели командой. Думаю, что если мы будем играть в том же духе, то у "Урала" вообще нет шансов.

Сейчас основной соперник "Локомотива" – это мы сами. Мы должны показать наш лучший футбол и абсолютно точно это сделаем. У нас очень опытная команда, подавляющее большинство футболистов играло и выигрывало в разных финалах. Надо просто прийти и забрать свое.

Напомним, что финал Кубка России состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".

Полностью интервью Ильи Геркуса – в ближайшее время в "СЭ"