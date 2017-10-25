Игроки "Спартака" пригласили болельщиков на матч против нальчикского "Спартака"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, на котором игроки клуба приглашают болельщиков на матч 1/8 финала Кубка России против нальчикского "Спартака". К фанатам обратились Квинси Промес, Фернанду, Илья Кутепов и Дмитрий Комбаров.

Матч "Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик состоится сегодня, 25 октября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.