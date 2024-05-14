Слишкович — об игре с «Балтикой»: «Возможно, если Соболев был здесь — «Спартаку» было бы лучше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об отсутствии форварда Александра Соболева в финале Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:0).

«Не хватило Соболева? Не считаю, что один игрок гарантирует что-то. У нас были моменты. Саша играет спиной к воротам, другие играют лицом. Возможно, если бы Саша был здесь — было бы лучше. Но мы этого никогда не узнаем. Реализации не было, но я ничего не могу сказать. Наши игроки создали эти моменты своим футболом! Своим движением! Я не могу сказать, что кто-то не хотел забить. Это не так. Не забиваешь — проигрываешь. Это философия сегодняшней игры. Не говорю, что «Балтика» не заслужила победу — она заслужила. У соперника был момент, он его реализовал», — сказал тренер на пресс-конференции.

Накануне матча в пресс-службе «Спартака» сообщили, что Соболев из-за недомогания остался в Москве.