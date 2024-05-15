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Игнашевич: «Надеюсь, «Балтика» крепко схватила птицу удачи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы очень много терпим. Много отрицательных эмоций из-за чемпионата. Не осознаем до конца, что сделали. А сейчас опустошение. Без везения в финал Кубка не выходят. Надеемся, что мы крепко схватили птицу удачи. И с ней же ворвемся в финал Кубка», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

«Балтика» вышла в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА (первый матч — 1:1).

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Сергей Игнашевич
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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