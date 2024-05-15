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Зобнин — о поражении от «Балтики»: «Много моментов не реализовали, поэтому проиграли»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

— Много моментов не реализовали, поэтому проиграли. Можно ли это назвать позором? Нет, нельзя. «Балтика» — серьезный соперник. Она играла основным составом, с хорошей поддержкой. Мы сами виноваты. Пропустили быстрый гол и было достаточно времени вернуться в игру. Но свои моменты не забили.

— Слишкович сказал, что «Балтика» заслужила победу. Так ли это?

— Заслужила, раз выиграла. Соперник забил, а мы — нет.

— Есть объяснения, почему не удалось реализовать моменты?

— Тяжелый вопрос.

— Сезон закончен?

— Еще две игры, надо набирать очки.

— Казалось, что Кубок России был самой важной задачей на весну.

— Действительно, могли бороться за Кубок. Но теперь нужно на хорошей ноте закончить сезон в чемпионате. Хочется извиниться перед болельщиками. Должны были проходить дальше, были фаворитами. Были большие надежды, что сыграем в июне в «Лужниках».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Роман Зобнин
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
2
1
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