Хави Грасия: "Расстроены поражением, очень хотели выйти в финал"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Урала" (1:2) в полуфинале Кубка России заявил, что готов к вопросам о своем увольнении, однако отметил, что казанский клуб еще попытается набрать максимальное количество очков в премьер-лиге. На данный момент "Рубин" занимает 10-е место в таблице.

– Хочу поздравить соперника с победой, с выходом в финал, – сказал Грасия. – Очень быстрый гол пропустили, потом стали создавать моменты, забили гол и сравняли счет. Заработали пенальти, но не реализовали его. Были и после этого моменты, но не смогли их реализовать. Очень расстроены поражением, очень хотели выйти в финал. Очень больно.

– Вы готовы к волевому решению руководства об отставке после этого поражения?

– Первое, на чем мы сейчас сконцентрированы, – это подготовка к следующей игре. Мы будем стараться набрать максимальное количество очков в чемпионате. Сейчас сложный момент у команды, и я готов к подобным вопросам.

– В таком важном матче Карадениз выходит на 73-й минуте. Почему?

– До этого момента наша атака выглядела неплохо.

– Жонатас и должен был быть пенальти или это решение игрока?

– Да, он должен был подойти к мячу.

– Это ключевой момент матча?

– Да. Если бы мы забили, игра пошла бы по другому сценарию. Но даже забитый мяч все равно не гарантировал бы победы. Мы продолжаем верить в футболиста. Любой может не забить пенальти. (Алексей МАКСИМОВ)