Джанаев дебютирует за "Рубин" в матче Кубка России против "Оренбурга"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев дебютирует за новую команду в матче 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга". Отметим, что голкипер в минувшее трансферное окно перешел в казанский клуб из "Ростова".

Полный состав выглядит следующим образом:

"Рубин": Джанаев - Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Сигурдссон, Кузьмин - Сонг, Оздоев, Лестьенн - Жемалетдинов, Азмун.

Запасные: Акмурзин, Набиуллин, Гранат, Бауэр, Махатадзе, М’Вила, Рочина, Канунников.