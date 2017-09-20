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14:42 | Футбол — Кубок России

Джанаев дебютирует за "Рубин" в матче Кубка России против "Оренбурга"


Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев дебютирует за новую команду в матче 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга". Отметим, что голкипер в минувшее трансферное окно перешел в казанский клуб из "Ростова".

Полный состав выглядит следующим образом:

"Рубин": Джанаев - Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Сигурдссон, Кузьмин - Сонг, Оздоев, Лестьенн - Жемалетдинов, Азмун.
Запасные: Акмурзин, Набиуллин, Гранат, Бауэр, Махатадзе, М’Вила, Рочина, Канунников.

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