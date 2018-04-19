Давид Юрченко: "Мирзов трижды угадал направление удара игроков "Спартака"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что выиграть серию пенальти в полуфинале Кубка России против "Спартака" (1:1, 5:4 по пенальти) ему помогли партнеры.
– Из шести пенальти "Спартака" в пяти вы угадали направление удара. Как это возможно?
– Это все благодаря ребятам – они подсказывали углы, в которые будут бить спартаковцы. Потому так хорошо и получилось.
– То есть они готовились к одиннадцатиметровым в исполнении "Спартака" заранее?
– Не знаю, готовились или нет, но вот Резиуан Мирзов трижды точно угадал направление удара – из них два мне удалось отбить. Я смотрел, куда он показывает – туда и прыгал. (Егор БЫЧКОВ)
Полная версия интервью Давида Юрченко
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sm.forever
Видимо, ТоШно скоро разгонят, зато мирзов будет бабло предсказаниями зарабатывать, а юрченко и иже с ним у него на побегушках будут...
22:00 19 апреля
gor200603
АААААААА вот кто виноват-ату его!
20:18 19 апреля
Levbereg
Мирзов- обратно в Ростов)))
20:17 19 апреля
Непорочный как ТИ
тошнотики узбагойтесь, ни какие мерзовы не помогут против Авангарда!!!
20:07 19 апреля
shpasic
нечестно! нужно написать открытое письмо, чтобы переиграли серию пенальти без подсказок!
20:03 19 апреля
HTIRLIC
К - команда!!!
19:55 19 апреля