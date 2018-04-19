Давид Юрченко: "Мирзов трижды угадал направление удара игроков "Спартака"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что выиграть серию пенальти в полуфинале Кубка России против "Спартака" (1:1, 5:4 по пенальти) ему помогли партнеры.

– Из шести пенальти "Спартака" в пяти вы угадали направление удара. Как это возможно?

– Это все благодаря ребятам – они подсказывали углы, в которые будут бить спартаковцы. Потому так хорошо и получилось.

– То есть они готовились к одиннадцатиметровым в исполнении "Спартака" заранее?

– Не знаю, готовились или нет, но вот Резиуан Мирзов трижды точно угадал направление удара – из них два мне удалось отбить. Я смотрел, куда он показывает – туда и прыгал. (Егор БЫЧКОВ)

Полная версия интервью Давида Юрченко

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