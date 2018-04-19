19:24 19 апреля | Футбол — Олимп Кубок России

Давид Юрченко: "Мирзов трижды угадал направление удара игроков "Спартака"

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Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что выиграть серию пенальти в полуфинале Кубка России против "Спартака" (1:1, 5:4 по пенальти) ему помогли партнеры.

– Из шести пенальти "Спартака" в пяти вы угадали направление удара. Как это возможно?

– Это все благодаря ребятам – они подсказывали углы, в которые будут бить спартаковцы. Потому так хорошо и получилось.

– То есть они готовились к одиннадцатиметровым в исполнении "Спартака" заранее?

– Не знаю, готовились или нет, но вот Резиуан Мирзов трижды точно угадал направление удара – из них два мне удалось отбить. Я смотрел, куда он показывает – туда и прыгал. (Егор БЫЧКОВ)

 

Полная версия интервью Давида Юрченко
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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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sm.forever

Видимо, ТоШно скоро разгонят, зато мирзов будет бабло предсказаниями зарабатывать, а юрченко и иже с ним у него на побегушках будут...

22:00 19 апреля

gor200603

АААААААА вот кто виноват-ату его!

20:18 19 апреля

Levbereg

Мирзов- обратно в Ростов)))

20:17 19 апреля

Непорочный как ТИ

тошнотики узбагойтесь, ни какие мерзовы не помогут против Авангарда!!!

20:07 19 апреля

shpasic

нечестно! нужно написать открытое письмо, чтобы переиграли серию пенальти без подсказок!

20:03 19 апреля

HTIRLIC

К - команда!!!

19:55 19 апреля

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