19:47 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Анжи" разгромил "Зенит" в 1/8 финала Кубка России

Верховая борьба защитника "Зенита" Юрия ЖИРКОВА и хавбека "Анжи" Иво ИЛИЧЕВИЧА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Верховая борьба защитника "Зенита" Юрия ЖИРКОВА и хавбека "Анжи" Иво ИЛИЧЕВИЧА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Анжи" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка России разгромил "Зенит". Счет в первом тайме открыл защитник Шамиль Гасанов. После перерыва сине-бело-голубые остались в меньшинстве после удаления вратаря Михаила Кержакова, а хозяева смогли еще трижды поразить ворота вышедшего вместо Роберта Мака Юрия Лодыгина. Дубль оформил нападающий Филипп Будковский, еще один мяч на счету хавбека Бернарда Бериши. В концовке встречи на поле вспыхнула стычка, по итогам которой красные карточки получили Али Гаджибеков и Жулиану. Отметим, что это первое поражение для Мирчи Луческу во главе "Зенита".

В четвертьфинале турнира "Анжи" сыграет против "Уфы".

Кубок России

1/8 финала

"Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург) – 4:0 (1:0)

Голы: Гасанов, 29 (1:0). Будковский, 62 (2:0). Будковский, 69 (3:0). Бериша, 79 (4:0).

"Анжи" : Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандау, Мусалов, Бериша (Мутари, 85), Иличевич (Обертан, 70), Гасанов, Эбесилио (Маевский, 77), Тигиев, Будковский.

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Мак (Лодыгин, 59), Хави Гарсия (Витсель, 46), Маурисиу, Жулиану, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба.

Предупреждения: Будковский, 31. Нету, 36. Бериша, 36. Гаджибеков, 52. Кокорин, 56. Жирков, 67.

Удаления: М.Кержаков, 58. Гаджибеков, 89. Жулиану, 89.

Судья: Москалев (Воронеж).

27 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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КОММЕНТАРИИ (147)
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Костариканец

Гаттузо зол! Костариканец ////Хорошо, что ты мент и на твои знаки можно пюлувать ,ибо пердив вас еще долго будет лечить своей справедливостью. Ферштейн? Как дела с титулотрофеями, кстати? Пополняется коллекция? Или наоборот все за долги распродаете? 20:50 ============= Поплюй, поплюй, бро, у нас тут невероятный смог. Какая сволочь запалила, хз??!! (((

20:53

Дузер

Костариканец у Зенита первое поражение во всех турнирах!А сколько у бромантанового позора 90-тых???)))

20:52

Костариканец

П_о_в_а_р Костариканец По СМИ во Владимире только что передали, что с северо-запада какой-то смог надвигается на город. (( ----------------------------- Торфяники горят. МЧС нада. 20:48 ========= Капец, снег нам в помочь. Катя Андреева в программе Время сказала, что по всей стране эта дрянь разносится. (((

20:51

Гаттузо зол!

Костариканец ////Хорошо, что ты мент и на твои знаки можно пюлувать ,ибо пердив вас еще долго будет лечить своей справедливостью. Ферштейн? Как дела с титулотрофеями, кстати? Пополняется коллекция? Или наоборот все за долги распродаете?

20:50

П_о_в_а_р

Костариканец П_о_в_а_р Костариканец П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4. --------------------------- Скотти жаль, он за Зенит болел. 20:46 =============== Скотти, собака бешеная, клялся в вечной верности Спартаку. Верь потом хохлам. (( ------------------------------- Он нечаянно. На Иришу обиделся, на зло ей топил. А она сейчас бугагакает ходит и его по голове матчастью фигачит, чтоб учил. Вечером куняку будет делать, ибо проиграл.

20:50

alursib

Вот она сила Газпрома&#128514;

20:50

Костариканец

Дузер СВИНЮШКИ очко от АЕКа зарубцевалось? 20:47 =========== А у тебя от Анжи сильно болит? Когда к врачу прием на зашивать? ))

20:49

П_о_в_а_р

Костариканец По СМИ во Владимире только что передали, что с северо-запада какой-то смог надвигается на город. (( ----------------------------- Торфяники горят. МЧС нада.

20:48

Айртон

Веселится и ликует весь народ!))

20:47

Костариканец

П_о_в_а_р Костариканец П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4. --------------------------- Скотти жаль, он за Зенит болел. 20:46 =============== Скотти, собака бешеная, клялся в вечной верности Спартаку. Верь потом хохлам. ((

20:47

Дузер

СВИНЮШКИ очко от АЕКа зарубцевалось?

20:47

71

зенит-супер-чемпион маскалики перед дагами на коленях стоят. а мы их ебем, ссучат......................ну, ты д.б(... админы не стирайте это... пусть это чудо прочтет..

20:47

KirShev

Кирилл Юрьевич Лавров - интеллигентнейший человек и преданный болельщик Зенита переворачивается в гробу, читая опусы своего полного тезки (робко завуалировавшегося под дебильное Kirillyurrich), демонстрирующего истинное лицо города гулливеров (не путать с Ленинградом).

20:46

Костариканец

У кого-то котлеты на плите щас сгорят. ))

20:46

П_о_в_а_р

Костариканец П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4. --------------------------- Скотти жаль, он за Зенит болел.

20:46

Костариканец

Гаттузо зол! Динамо Клин ///Вот ведь удивительная вещь, весь смысл твоего бытия дождаться проигрыша Зенита и пнуть меня. Мда. 20:41 ======== Хорошо, что у тебя не так, бро. ))

20:45

Баск

Спартак даже до этого уровня кубка России не дошел. Так о чем говорить? Может о том, что Спартак заключил договор о с фирмой из Китая о выпуске нижнего белья с символикой Спартака? Причем на женских трусах Спартак будет нарисован сзади, а на мужских и спереди и сзади. -)

20:43

Дузер

Динамо Клин я таких клинический упырей в Неве топил,а тебя щенок в будку из которой ты вылез обратно засуну!

20:43

Костариканец

По СМИ во Владимире только что передали, что с северо-запада какой-то смог надвигается на город. ((

20:43

riper

Показательная порка!!!

20:42

merniloskut

Бамжей с заслуженным!)))

20:42

Гаттузо зол!

Динамо Клин ///У тебя сегодня праздник удод тупой с какардой вместо мозга. Проведи его по человечески. Ну там детям конфет купи недорогих, но вкусных , себе пиваса...одним словом отметь по человечьи, а не как мент поганый. Хотя тебе это не понять. Жаль. Вот ведь удивительная вещь, весь смысл твоего бытия дождаться проигрыша Зенита и пнуть меня. Мда.

20:41

Костариканец

П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4.

20:41

71

Dolphin75 Thomas_Boy "Зенит" вылетел. ЦСКА вылетел. Теперь "Спартак" Кубок возьмет 100%. 20:26 __________ Уже взял, в хабаровском филиале......... СКА Хабаровск дернул свинок нормуль)..

20:40

Бомжей_в

Дузер Ну вам то куда о Спартаке рассуждать, бомжи безродные. Вы за 90 лет 4 или 5 раз чемпионами были, а Спартак 21. прочуствуй разницу.

20:38

NF

Что это было? Луческу лень тренировать? Или игрокам лень играть? Или все вместе?..

20:34

pravda1979

У Юрия Лодыгина был тааакой хороший шанс доказать Луческу, что его рано списывать со счетов! Для этого всего лишь надо было стать... Чиловертом,забить два мяча, не пропустив при этом в свои ни одного. И в серии пенальти вывести Зенит в 1/4 финала кубка России. )) Но... не сролось.

20:34

Дузер

А что СРАМтак в этом году кубок не возьмет?)))А бромантановые свинохряки?)))

20:33

Айртон

Красиво, легко, на классе!))

20:33

F. Zane

Не надо было обижать Великий и народный)

20:33

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