"Анжи" разгромил "Зенит" в 1/8 финала Кубка России

"Анжи" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка России разгромил "Зенит". Счет в первом тайме открыл защитник Шамиль Гасанов. После перерыва сине-бело-голубые остались в меньшинстве после удаления вратаря Михаила Кержакова, а хозяева смогли еще трижды поразить ворота вышедшего вместо Роберта Мака Юрия Лодыгина. Дубль оформил нападающий Филипп Будковский, еще один мяч на счету хавбека Бернарда Бериши. В концовке встречи на поле вспыхнула стычка, по итогам которой красные карточки получили Али Гаджибеков и Жулиану. Отметим, что это первое поражение для Мирчи Луческу во главе "Зенита".
В четвертьфинале турнира "Анжи" сыграет против "Уфы".
Кубок России
1/8 финала
"Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург) – 4:0 (1:0)
Голы: Гасанов, 29 (1:0). Будковский, 62 (2:0). Будковский, 69 (3:0). Бериша, 79 (4:0).
"Анжи" : Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандау, Мусалов, Бериша (Мутари, 85), Иличевич (Обертан, 70), Гасанов, Эбесилио (Маевский, 77), Тигиев, Будковский.
"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Мак (Лодыгин, 59), Хави Гарсия (Витсель, 46), Маурисиу, Жулиану, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба.
Предупреждения: Будковский, 31. Нету, 36. Бериша, 36. Гаджибеков, 52. Кокорин, 56. Жирков, 67.
Удаления: М.Кержаков, 58. Гаджибеков, 89. Жулиану, 89.
Судья: Москалев (Воронеж).
27 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
Костариканец
Гаттузо зол! Костариканец ////Хорошо, что ты мент и на твои знаки можно пюлувать ,ибо пердив вас еще долго будет лечить своей справедливостью. Ферштейн? Как дела с титулотрофеями, кстати? Пополняется коллекция? Или наоборот все за долги распродаете? 20:50 ============= Поплюй, поплюй, бро, у нас тут невероятный смог. Какая сволочь запалила, хз??!! (((
20:53
Дузер
Костариканец у Зенита первое поражение во всех турнирах!А сколько у бромантанового позора 90-тых???)))
20:52
Костариканец
П_о_в_а_р Костариканец По СМИ во Владимире только что передали, что с северо-запада какой-то смог надвигается на город. (( ----------------------------- Торфяники горят. МЧС нада. 20:48 ========= Капец, снег нам в помочь. Катя Андреева в программе Время сказала, что по всей стране эта дрянь разносится. (((
20:51
Гаттузо зол!
Костариканец ////Хорошо, что ты мент и на твои знаки можно пюлувать ,ибо пердив вас еще долго будет лечить своей справедливостью. Ферштейн? Как дела с титулотрофеями, кстати? Пополняется коллекция? Или наоборот все за долги распродаете?
20:50
П_о_в_а_р
Костариканец П_о_в_а_р Костариканец П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4. --------------------------- Скотти жаль, он за Зенит болел. 20:46 =============== Скотти, собака бешеная, клялся в вечной верности Спартаку. Верь потом хохлам. (( ------------------------------- Он нечаянно. На Иришу обиделся, на зло ей топил. А она сейчас бугагакает ходит и его по голове матчастью фигачит, чтоб учил. Вечером куняку будет делать, ибо проиграл.
20:50
alursib
Вот она сила Газпрома😂
20:50
Костариканец
Дузер СВИНЮШКИ очко от АЕКа зарубцевалось? 20:47 =========== А у тебя от Анжи сильно болит? Когда к врачу прием на зашивать? ))
20:49
П_о_в_а_р
Костариканец По СМИ во Владимире только что передали, что с северо-запада какой-то смог надвигается на город. (( ----------------------------- Торфяники горят. МЧС нада.
20:48
Айртон
Веселится и ликует весь народ!))
20:47
Костариканец
П_о_в_а_р Костариканец П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4. --------------------------- Скотти жаль, он за Зенит болел. 20:46 =============== Скотти, собака бешеная, клялся в вечной верности Спартаку. Верь потом хохлам. ((
20:47
Дузер
СВИНЮШКИ очко от АЕКа зарубцевалось?
20:47
71
зенит-супер-чемпион маскалики перед дагами на коленях стоят. а мы их ебем, ссучат......................ну, ты д.б(... админы не стирайте это... пусть это чудо прочтет..
20:47
KirShev
Кирилл Юрьевич Лавров - интеллигентнейший человек и преданный болельщик Зенита переворачивается в гробу, читая опусы своего полного тезки (робко завуалировавшегося под дебильное Kirillyurrich), демонстрирующего истинное лицо города гулливеров (не путать с Ленинградом).
20:46
Костариканец
У кого-то котлеты на плите щас сгорят. ))
20:46
П_о_в_а_р
Костариканец П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4. --------------------------- Скотти жаль, он за Зенит болел.
20:46
Костариканец
Гаттузо зол! Динамо Клин ///Вот ведь удивительная вещь, весь смысл твоего бытия дождаться проигрыша Зенита и пнуть меня. Мда. 20:41 ======== Хорошо, что у тебя не так, бро. ))
20:45
Баск
Спартак даже до этого уровня кубка России не дошел. Так о чем говорить? Может о том, что Спартак заключил договор о с фирмой из Китая о выпуске нижнего белья с символикой Спартака? Причем на женских трусах Спартак будет нарисован сзади, а на мужских и спереди и сзади. -)
20:43
Дузер
Динамо Клин я таких клинический упырей в Неве топил,а тебя щенок в будку из которой ты вылез обратно засуну!
20:43
Костариканец
По СМИ во Владимире только что передали, что с северо-запада какой-то смог надвигается на город. ((
20:43
riper
Показательная порка!!!
20:42
merniloskut
Бамжей с заслуженным!)))
20:42
Гаттузо зол!
Динамо Клин ///У тебя сегодня праздник удод тупой с какардой вместо мозга. Проведи его по человечески. Ну там детям конфет купи недорогих, но вкусных , себе пиваса...одним словом отметь по человечьи, а не как мент поганый. Хотя тебе это не понять. Жаль. Вот ведь удивительная вещь, весь смысл твоего бытия дождаться проигрыша Зенита и пнуть меня. Мда.
20:41
Костариканец
П_о_в_а_р Kirillyurrich П_о_в_а_р а как я тебя в прош туре то сделал? --------------------------- 4-0?))) Маладец. Давай тада споём... Гораад над вольнааай Невооой.) 20:15 ================ Че, пригорает от 0:4? У всех полыхает после 0:4.
20:41
71
Dolphin75 Thomas_Boy "Зенит" вылетел. ЦСКА вылетел. Теперь "Спартак" Кубок возьмет 100%. 20:26 __________ Уже взял, в хабаровском филиале......... СКА Хабаровск дернул свинок нормуль)..
20:40
Бомжей_в
Дузер Ну вам то куда о Спартаке рассуждать, бомжи безродные. Вы за 90 лет 4 или 5 раз чемпионами были, а Спартак 21. прочуствуй разницу.
20:38
NF
Что это было? Луческу лень тренировать? Или игрокам лень играть? Или все вместе?..
20:34
pravda1979
У Юрия Лодыгина был тааакой хороший шанс доказать Луческу, что его рано списывать со счетов! Для этого всего лишь надо было стать... Чиловертом,забить два мяча, не пропустив при этом в свои ни одного. И в серии пенальти вывести Зенит в 1/4 финала кубка России. )) Но... не сролось.
20:34
Дузер
А что СРАМтак в этом году кубок не возьмет?)))А бромантановые свинохряки?)))
20:33
Айртон
Красиво, легко, на классе!))
20:33
F. Zane
Не надо было обижать Великий и народный)
20:33