"Ахмат" по пенальти обыграл "СКА-Хабаровск"

"Ахмат" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России по пенальти обыграл "СКА-Хабаровск" - 4:3.

Основное время встречи победителя не выявило – 2:2. В дополнительное время грозненцы вышли вперед благодаря голу с пенальти на 110-й минуте. На 117-й минуте хабаровчане получили шанс отыграться также с 11-метрового удара, однако Денис Дедечко не смог его реализовать. Но уже на 119-й минуте хабаровчане все же сравняли счет – с игры забил Ираклий Квеквескири.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу грозненцев.

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный) - 3:3 д.в. (0:1, 2:1, 1:1). Пенальти - 2:4

Голы: Садаев, 26 (0:1). Кабаев, 78 (1:1). Митришев, 85 (1:2). Дедечко, 87 (2:2). Балай, 110 - с пенальти (2:3). Квеквескири, 119 (3:3).

Нереализованный пенальти: Дедечко, 117 (вратарь)

"СКА-Хабаровск": Генералов, Фадеев, Хомуха, Приндета, Ненахов (Никифоров, 46), Труфанов, Казанков (Кабутов, 91), Квеквескири, Карасев (Дедечко, 46), Базелюк (Кабаев, 57), Секульски.

"Ахмат": Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Мохаммади, Гащенков, Бериша, Харин, Раванелли (Митришев, 79), Садаев (Умаев, 118), Балай.

Предупреждения: Карасев, 13. Труфанов, 51. Хомуха, 56. Плиев, 57. Мусалов, 66. Приндета, 101. Фадеев, 108. Садаев, 116. Квеквескири, 120.

Судьи: Москалев (Воронеж). Воронцов, Глот (оба - Ярославль).

26 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.